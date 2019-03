Per Rettungswanne und Baukran wurde der Mann mühevoll geborgen.

Bergung des Bauarbeiters © APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE

Ein Bauarbeiter hat sich am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle nahe dem Hauptbahnhof in Wien-Favoriten erhebliche Verletzungen zugezogen.

Der 55-Jährige war in der Karl-Popper-Straße im dritten Untergeschoß von einem Gerüst auf den Betonboden gestürzt, was laut Wiener Berufsrettung mehrere Brüche zur Folge hatte. Die Feuerwehr barg den Mann per Rettungswanne und Baukran.