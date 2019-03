Facebook

Einem Traktordieb ist in der Nacht auf Sonntag in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) der Sprit ausgegangen. Der Unbekannte hatte einen abgestellten Traktor kurzgeschlossen und war damit ein paar hundert Meter über diverse Güterwege Richtung Ungarn davongefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Wegen Treibstoffmangels blieb die Zugmaschine allerdings stehen. Der Täter flüchtete schließlich zu Fuß.

Vor seiner Flucht schlug der gescheiterte Dieb die Glasscheiben des Traktors ein und beschädigte die beiden Türen der Fahrerkabine. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nicht bekannt.