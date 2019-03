Einsatzkräfte konnten den erschöpften 60-Jährigen aus einem Graben in Zell am See unverletzt bergen.

Zell am See

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

Bergrettung, Polizei und die Lawinensuchhundestaffel haben am Freitagabend in Zell am See einen verirrten Skifahrer aus einem steilen Graben gerettet. Der 60-jährige Urlauber aus Belgien hatte auf der Schmittenhöhe die Piste verlassen, war ins Gelände gefahren und konnte irgendwann nicht mehr weiter. Gegen 18.30 Uhr informierte er schließlich seinen Quartiergeber, der die Einsatzkräfte alarmierte.

Der Mann konnte über sein Mobiltelefon seinen ungefähren Standort nennen, dennoch dauerte es bis 21.45 Uhr, bis der Belgier unverletzt, aber erschöpft geborgen werden konnte.