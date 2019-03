Gegen eine gespannte Hundeleine ist am Freitag in Hohenems ein betagter Radfahrer gefahren. Dabei kam er zu Sturz.

© Fuchs

Ein 82-jähriger Radfahrer ist am Freitagnachmittag in der Schillerallee in Hohenems mit seinem E-Bike gegen die gespannte Hundeleine einer Frau und ihres Hundes gefahren. Der Mann stürzte und wurde dabei verletzt. Er wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Hohenems gebracht, teilte die Polizei mit.