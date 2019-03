''Rehe verhungern''Einstweilige Verfügung bei Streit um Wildfütterung

Facebook

Im Rechtsstreit zwischen den Österreichischen Bundesforsten (ÖBF) und dem Jäger Thomas Tscherne um die Wildfütterung in Gastein (Pongau) hat das Landesgericht Salzburg ein "Zwischenurteil" gefällt. Demnach muss der Jäger die Äußerung einstweilig unterlassen, wonach die ÖBF Rehe mutwillig verhungern lassen, um so den Wildbestand zu reduzieren.

Allerdings darf der Jäger bis zur rechtskräftige Entscheidung über die Unterlassungsklage weiterhin sagen, dass die Bundesforste auf trächtige Tiere schießen lassen. Zudem müssen die Bundesforste dem Jäger die Kosten des Provisorialverfahrens ersetzen. Die der APA vorliegende Entscheidung einer Zivilrichterin ist am 6. März ergangen.

Tscherne hatte im Jänner gegenüber der "Kronen Zeitung" die Frage aufgeworfen: "Lassen die Bundesforste Rehe mutwillig verhungern, um so den Wildbestand zu reduzieren?" Er sprach damals von 30 verhungerten Rehen, weil die Fütterung nicht mehr bestückt wurde. Die Bundesforste entgegneten, dass die Fütterungen deshalb aufgelassen worden seien, weil der Wildbestand im Gasteiner Angertal über Jahre künstlich hochgezüchtet und hochgefüttert und damit ein hoher Schaden am Schutzwald angerichtet worden sei.

Arterhaltung der Wildtiere

Damit der Jäger keine derartigen Vorwürfe mehr erhebt, brachten die Bundesforste eine Unterlassungsklage samt einer einstweiligen Verfügung ein. Sie haben dem Pongauer Ende 2015 das Jagdgebiet im Angertal nicht mehr verpachtet. Der Beklagte ist derzeit Jagdpächter einer Agrargenossenschaft und auch Hotelier im Gasteinertal. Für ihn geht es um die Arterhaltung der Wildtiere in den Alpen, wie er gegenüber der APA erklärte hatte.

Wenn Fütterungsstellen aufgelassen werden und die Tiere im Winter, wenn viel Schnee liegt, nicht gefüttert werden, "gehen sie ein", betonte er. Zu Wildschäden komme es deshalb, weil das Wild beim verzweifelten Versuch, zu überleben, "all das frisst, was nicht so attraktiv ist". So entstünden Verbissschäden an Jungbäumen durch Rehe, und das Rotwild schäle die Rinde von Bäumen. Auch deshalb müsse das Wild im Winter gefüttert werden, erklärte der Pongauer.