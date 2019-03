Tiroler Bauernhof Neunjähriger entdeckte Brand und holte Hilfe

Facebook

Ein Neunjähriger hat am Montagnachmittag bei einem Brand eines Bauernhauses in Unterperfuss (Bezirk Innsbruck-Land) Schlimmeres verhindert. Der Bub bemerkte Rauch am Dach und verständigte sofort seinen Vater, den Hausbesitzer. Dieser wollte noch selbst mit einem Schlauch den Brand löschen und zog sich dabei leichte Verletzungen an den Fingern zu, berichtete die Polizei

Die Feuerwehren Kematen, Zirl und Unterperfuss, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 40 Mitgliedern ausrückten, konnten die Flammen schließlich löschen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Sowohl die Höhe des entstandenen Sachschadens als auch die Brandursache waren vorerst noch nicht bekannt.