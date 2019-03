Im Sechser-Gewinntopf sollten den Österreichischen Lotterien zufolge am Mittwoch rund fünf Millionen Euro liegen.

Erster Vierfachjackpot heuer - Fünf Millionen Euro warten im Lotto

Erstmals in diesem Jahr ist es bei der Lotto-Ziehung am Sonntag um einen Dreifachjackpot gegangen. Da dieser nicht geknackt wurde, geht es am Mittwoch um den ersten Vierfachjackpot 2019. Im Sechser-Gewinntopf sollten den Österreichischen Lotterien zufolge somit rund fünf Millionen Euro liegen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Ein Wiener lag mit seinem Quicktipp nur um eine Zahl neben dem Sechser: Der Computer kreuzte statt 16 die 17 an und tippte den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl. Dieser brachte einen Gewinn von rund 172.400 Euro. Beim Joker gab es vier Gewinner, die jeweils rund 64.100 Euro überweisen bekommen.