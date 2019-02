Facebook

Bis zu acht Meter hoch ist der Lawinenkegel, der das Ortszentrum von Galtür zerstört. © APA/HBF/MINICH

Tief drinnen, im Jamtal, kündigt sich das Unglück schon einen Tag vorher an, erinnert sich Gottlieb Lorenz. Durch eine Lawine wird die beliebte Schutzhütte auf 2200 Metern Seehöhe, die er in vierter Generation bewirtschaftet, schwer beschädigt.

24 Stunden später, am Nachmittag des 23. Februar 1999, passiert am Talausgang rund 15 Kilometer weiter nördlich eine der größten Naturkatastrophen der Zweiten Republik – und eine familiäre Tragödie: Eine Lawine löst sich auf rund 2700 Meter unterhalb des Gipfelgrates und beginnt sich vom Grieskogel Richtung Tal zu walzen. Als Vorbote des Unheils schickt sie eine Schneestaubwolke mit bis zu 250 km/h Richtung Tal. 300.000 Tonnen Schnee, haben Experten errechnet, fressen sich wenig später bis ins Dorfzentrum Galtürs vor. Zerstören Häuser, zerdrücken Autos im bis zu acht Meter hohen und betonhart gepressten Lawinenkegel, begraben Menschen. Erwachsene und Kinder, Urlauber und Einheimische. Darunter auch Lorenz’ damals schwangere Frau und seine 78-jährige Mutter.

