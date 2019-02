Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/LPD NÖ (UNBEKANNT)

Im Pielachtal im Bezirk St. Pölten-Land hat die Polizei eine Cannabis-Indooranlage mit rund 260 Pflanzen sichergestellt. Als Betreiber gelten zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren. Die beiden sollen das Suchtgift in Wien und St. Pölten verkauft haben, berichtete die Exekutive am Dienstag in einer Aussendung. Das Duo wurde festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Erhebungen gegen das Gespann hatte das Landeskriminalamt Niederösterreich aufgrund eines anonymen Hinweises seit Jänner geführt. Die Indooranlage wurde von Beamten bei einer Hausdurchsuchung am 23. Jänner sichergestellt. Gefunden wurden nach Polizeiangaben 210 Cannabisstöcke, die bereits abgeerntet gewesen waren, sowie etwa 50 zum Trocknen aufgehängte Pflanzen. Ebenfalls sichergestellt wurden rund 5.000 Gramm Cannabisreste.

Abnehmer aus Wien und St. Pölten

Der 23-Jährige gestand, gemeinsam mit seinem Komplizen von Juni 2016 bis Dezember 2018 etwa 13 Kilogramm Cannabiskraut erzeugt zu haben. Rund vier Kilo davon seien an einen Abnehmer aus Wien und an Personen aus St. Pölten zu einem Preis von sechs Euro pro Gramm verkauft worden. Ansonsten sei das Suchtmittel zur Abdeckung des Eigenbedarfs erzeugt worden, gab der Verdächtige an.

Der Mann wurde am 29. Jänner festgenommen, für seinen Komplizen klickten zwei Tage später die Handschellen. Die Suchtmittelabnehmer werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Erhebungen gegen die Verdächtigen hatte das Landeskriminalamt Niederösterreich aufgrund eines anonymen Hinweises seit Jänner geführt Foto © (c) APA/LPD NÖ (UNBEKANNT)