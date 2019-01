Facebook

Sujetbild © (c) dpa/dpaweb (Patrick Seeger)

Ein 27-Jähriger hat sich am Sonntag bei einem Skiunfall am Schatzberg in der Wildschönau (Bezirk Kufstein) schwer verletzt. Laut Polizei stürzte der Wintersportler ohne Fremdbeteiligung im freien Skiraum abseits einer roten Piste. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen.