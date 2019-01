Facebook

Der niederösterreichische Warndienst mahnt trotzdem: In exponierten Bereichen sollte man die Absturzgefahr nicht unterschätzen © (c) APA/EXPA/LUKAS HUTER (EXPA/LUKAS HUTER)

In Niederösterreich hat sich die Lawinensituation mittlerweile entspannt. Die Warnstufe wurde herabgesetzt, in den Bergregionen galt am Sonntag Stufe 2 ("mäßig") auf der fünfteiligen Skala. In den nächsten Tagen sollte das Risiko gleich bleiben. Nach starken Schneefällen und teilweise tagelangen Sperren haben die Liftanlagen in den Skigebieten in den vergangenen Tagen sukzessive wieder geöffnet.

Der niederösterreichische Warndienst teilte im Lagebericht mit: "Schneebrettlawinen können durch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers ausgelöst werden." Aufgrund der vielfach harten Oberflächen dürfe in exponierten Bereichen die Absturzgefahr nicht unterschätzt werden. Weiters sei auf mögliche spontane Gleitschneeabgänge zu achten, die sich über sogenannte Schneemäuler - also Risse im Schnee - auf steilen Wiesenhängen oder in Wäldern ankündigen.