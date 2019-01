Facebook

Über 1.000 Einsatzkräfte arbeiteten in den Bezirken Gmunden und Kirchdorf an der Krems daran, Dächer von der Schneelast zu befreien © FF-KREMSMÜNSTER/FF-KREMSMÜNSTER

In Lech am Arlberg kamen am Samstag zumindest drei Menschen bei einem Lawinenabgang ums Leben. Ein Mann wird noch vermisst. Bei den vier Männer handelt es sich um deutsche Urlauber.

In Salzburg sind derzeit 6000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Allein in Rauris im Pinzgau sind es insgesamt 5000 Menschen. Die Lawinenwarnkommission hat wegen eines drohenden Lawinenabgangs die Rauriser Landesstraße (L 112) gesperrt.

In den betroffenen Gebieten rüsten sich die Helfer für neue Einsätze. Am Sonntag werden große Mengen an Neuschnee erwartet. Meteorologen rechnen mit Sturm und Lawinengefahr.

Aufgrund der wieder anhaltenden Schneefälle hat sich die Lawinensituation im Nordalpenraum am Sonntag erneut verschärft. In Salzburg waren rund 6000 Personen von der Außenwelt abgeschnitten, an die 1500 Personen waren von Straßensperren in der Steiermark betroffen. Ein Lawinenabgang in Lech in Vorarlberg hat am Samstag mindestens drei Todesopfer gefordert.

Lesen Sie hier, wie es um die Steiermark steht.

In Kärnten herrscht hingegen einer der bisher trockensten Winter.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat für Teile der Nordseite der Alpen von Vorarlberg bis nach Niederösterreich die höchste Schneewarnstufe (rot) ausgegeben, die aus heutiger Sicht bis Dienstag aufrecht bleiben wird. In Tirol und Vorarlberg sorgte Neuschnee abermals für eine Verschärfung der Situation. In den beiden westlichen Bundesländern kletterte die Lawinengefahr neuerlich verbreitet auf Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Sollten sich die prognostizierten Niederschläge bewahrheiten, könnte laut Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst des Landes im Westen Tirols "sehr große" Lawinengefahr, also die Stufe 5 der fünfteiligen Skala, ausgegeben werden. Hier die größten Schneehöhen laut dem Wetterdienst Ubimet:

Der Live-Blog liefert laufend Neues zur Schneelage in allen Bundesländern:

So wird das Wetter

Bilder aus den betroffenen Gebieten

Schneechaos: So sieht es in den Bundesländern aus Schneechaos in weiten Teilen Österreichs. Die Redaktion hat ein paar Tipps zusammengestellt. Sein Auto zuvor von den Schneemassen zu befreien, ist aber gar nicht so einfach, wie dieses Video aus Obertauern zeigt: