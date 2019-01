Erhebliche Unterschiede gibt es in der Europäischen Union, was die Versorgung mit Polizeibeamten betrifft. Der Anteil weiblicher Polizisten ist gestiegen.

In der Europäischen Union kommen 318 Polizisten auf 100.000 Einwohner. Österreich liegt mit einem Anteil von 333 Polizisten über dem EU-Durchschnitt. Spitzenreiter 2016 war laut Eurostat-Daten vom Freitag Zypern mit einer Quote von 573 Polizisten, Schlusslicht Ungarn mit nur 90. Insgesamt hat die Zahl der Polizisten in den vergangenen Jahren abgenommen. 2016 waren es nur mehr 1,6 Millionen - das ist ein Rückgang um 3,4 Prozent gegenüber 2009.

Hinter Zypern rangieren Malta (505 Polizisten auf 100.000 Einwohner), Griechenland (492), Kroatien (490), Lettland (461), Italien (453), Portugal (451), die Slowakei (410), Slowenien (398), Tschechien (383), Spanien (361), Belgien (342), Bulgarien (335), Österreich (333), Frankreich (326), Luxemburg (320), die Niederlande (299), Estland (298), Deutschland (297), Litauen (290), Irland (278), Polen (263), Rumänien (242), Schweden (203), Dänemark (186), Finnland (137) und Ungarn (90). Für Großbritannien liegen keine Gesamtdaten vor. Eurostat hat die Quote für Nordirland (382), Schottland (322), sowie England und Wales (212) ausgewiesen.

Der Anteil weiblicher Polizisten ist von 2008 mit 16,7 Prozent auf 21,1 Prozent 2016 gestiegen. Allerdings handelt es sich laut Eurostat um keine endgültigen Daten, da die Zahlen mehrerer Länder fehlten, sondern um einen Trend.