Die Mure traf das Hotel kurz vor zwei Uhr © LPD Vorarlberg

Ein Erdrutsch ist Montag früh auf ein Hotel in Hirschegg (Kleinwalsertal) abgegangen und hat die Terrasse sowie zwei Zimmer verwüstet. Eines der Gästezimmer wurde komplett mit Schlammmaterial gefüllt, teilte die Polizei mit. Der betroffene Gebäudeabschnitt wurde von den Sicherheitskräften evakuiert, 22 Gäste wurden in einen anderen Trakt des Doppelhauses gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Mure löste sich kurz vor zwei Uhr knapp oberhalb des Hotels, Auslöser waren starke Regenfälle. Die Terrasse wurde rund einen Meter hoch mit Schlamm und Erdreich verschüttet, die zwei hangseitigen Gästezimmer ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Erdrutsch erfasste nicht nur das Hotel, sondern verschüttete und verschmutzte auch zwei Straßen und einen Wanderweg. Foto © LPD Vorarlberg Laut Polizei war der Hang aufgrund anhaltenden Regens weiter instabil, weshalb er gesichert wurde. Im Einsatz standen etwa 50 Personen unter anderem der Feuerwehr und verschiedener Transportunternehmen, die mit Baggern und Lkw arbeiteten.

Unwetter auch in Tirol

Intensiver Regen hat Montag früh im Tiroler Oberland zu mehreren Felsstürzen auf Straßen geführt. Nach Angaben der Polizei gegenüber der APA wurden dabei aber keine Fahrzeuge erfasst, verletzt wurde niemand. Am frühen Vormittag waren drei Straßen gesperrt, vor einer möglichen Freigabe wurde die Expertise von Geologen abgewartet.

Die Gesteinsmassen gingen auf die Landecker Straße (L76) kurz nach Landeck, die Reschen Straße (B180) bei Pfunds sowie die Paznauntal Straße (B188) ab, die zwischen Pians und See gesperrt war. Laut ÖAMTC waren Umleitungen eingerichtet. Die Tiroler Straße (B171) war in Zams aufgrund einer Überschwemmung in beide Richtungen gesperrt.