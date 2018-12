Facebook

Die Firma Henkel ruft das Produkt Lysoform Schimmel-Entferner 500ml zurück. Von dem Schimmel-Entferner geht laut der Firma eine hohe Verletzungsgefahr aus.

Henkel in einer Aussendung:"Es kann in einigen Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Sprühkopf von der Flasche löst und dadurch Reinigungsmittel herausspritzt. Gelangt die Flüssigkeit in die Augen, sind Verletzungen möglich."

Die komplette Flasche kann in einem Plastiksack zur Entsorgung in eine Filiale von Eurospar, Hausmann, Kiennast Nah & Frisch, Interspar, Merkur, Metro, Müller, Multikauf, M-Preis, Prokauf, Sutterlüty, Tabor oder Transgourmet gebracht werden.

Dort würde der Kaufpreis des Produktes rückerstattet werden.