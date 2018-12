Facebook

Ein 48-Jähriger ist Sonntagfrüh in Penningberg in Hopfgarten im Brixental (Bez. Kitzbühel) mit seinem Wagen über 100 Meter in die Tiefe geschlittert. Laut Polizei stürzte das Fahrzeugen anschließend noch zehn Meter über eine Böschung, ehe es durch Bäume gestoppt wurde. Der Mann wurde eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Ein Notarzthubschrauber brachte ihn in die Klinik.

Der 48-Jährige war mit seinem Auto gegen 7.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte zunächst gegen eine Einfriedungsmauer und rutschte dann über eine schneebedeckte Wiese.