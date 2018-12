Die Frau, die per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde, war nach Auskunft des Spitals am Samstag außer Lebensgefahr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ÖAMTC

Eine 54-jährige Autofahrerin ist am Freitag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw in Wien-Simmering lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau, die per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde, war nach Auskunft des Spitals am Samstag außer Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Mylius-Bluntschli-Straße am Zentralfriedhof, wo die Frau mit ihrem Auto in der Früh auf die Gegenfahrbahn kam. Der Lenker des Lkw überstand den Zusammenstoß ohne Blessuren. Da im Auto der 44-Jährigen Arzneimittel gefunden wurde, wird laut Polizei geprüft, ob die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls durch Medikamente beeinträchtigt war.