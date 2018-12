In ihrer Wohnung in der Donaustadt fanden die Beamten die 42-Jährige vor, die stark betrunken auf einer Couch im Wohnzimmer schlief. Ihre Kinder hatte sie "abgegeben".

Sujetbild © (c) APA/BARBARA GINDL

Vier Geschwister im Alter von einem Monat sowie drei, acht und elf Jahren sind am Sonntagnachmittag in die Obhut des Wiener Jugendamts gekommen. Die offenbar alkoholkranke Mutter hatte zuvor, mit 2,88 Promille intus, einen Polizisten geohrfeigt.

Eine Bekannte der Familie rief die Polizei zu Hilfe. In ihrer Wohnung in der Donaustadt fanden die Beamten auch die Betrunkene vor, die auf einer Couch im Wohnzimmer schlief. Die 35-jährige Mieterin und ihr Mann, die selbst zwei Kinder haben, berichteten von der Alkoholkrankheit der 42-Jährigen, die am Samstag ihre drei größeren Kinder bei der Familie "abgegeben" habe. Das vierte Kind - ein einmonatiger Säugling - war beim Vater daheim im Nachbarhaus gelassen worden.

Die 42-Jährige wurde geweckt und zu befragen versucht. Sie wollte aber keinen Ausweis zeigen, habe die Polizisten ignoriert und "wollte eine Weinflasche öffnen", berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. "Erst nach langer Diskussion stimmte die Frau zu, die Beamten zur weiteren Sachverhaltsklärung in ihre eigene Wohnung zu begleiten." Am Weg dorthin sei sie sehr aggressiv gewesen und habe herumgeschrien.

Die Wohnungstür öffnete der 47-jährige Vater der vier Kinder. "In der Wohnung herrschte Chaos und starke Verschmutzung", so der Sprecher. In die folgende Befragung durch die Beamten habe sich die 42-Jährige erneut mehrfach laut eingemischt und plötzlich einem der Polizisten eine Ohrfeige verpasst. Darauf wurde sie festgenommen. Ein Alkovortest ergab einen Messwert von 2,88 Promille.

Um die Kinder kümmert sich nun die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11).