Flammen im Obergeschoß Bewohner konnten sich aus brennendem Haus retten

© KLZ/Weichselbraun

In einem Haus in Groß Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. "Das Obergeschoß stand in Vollbrand", berichtete Franz Resperger vom Landeskommando NÖ. Ein Mann und eine Frau konnten sich auf die Terrasse retten, die Feuerwehr brachte die beiden mit Leitern in Sicherheit. Die zwei Bewohner wurden ins Spital transportiert, bestätigte der Sprecher einen ORF NÖ-Bericht.

Die Flammen waren am Vormittag aus vorerst unbekannter Ursache in dem Einfamilienhaus ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten standen acht Feuerwehren mit 116 Mitgliedern im Einsatz. Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.