© KLZ/Kanizaj

In Oberösterreich hat ein von einem Alkolenker ausgelöster Verkehrsunfall Samstag früh ein Todesopfer und drei Verletzte gefordert. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung.

Ein 22-Jähriger geriet mit seinem Pkw in Andorf in seinem Heimatbezirk Schärding an den linken Fahrbahnrand. Als er versuchte wieder nach rechts zu gelangen prallte er frontal gegen den entgegenkommenden Wagen einer ebenfalls im Bezirk Schärding wohnenden 18-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß wurde ein 51-jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis, der im Wagen der jungen Frau saß, so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden Fahrzeuglenker und ein weiterer 48-jähriger Beifahrer der 18-Jährigen wurden verletzt in das Spital Ried im Innkreis eingeliefert. Ein Alkotest beim 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Schwerer Unfall auch in Wien

Ein 40-Jähriger, der mit seinem dreijährigen Sohn am Gehsteig neben dem Gürtel in Hernals unterwegs war, ist am Freitagabend von einem von der Straße geschleuderten Auto erfasst worden. Er erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper. Auch das Kind wurde ins Spital gebracht, berichtete die Polizei am Samstag.

Den Unfall ausgelöst hatte der Spurwechselversuch einer 28-jährigen Pkw-Lenkerin. Dabei übersah sie einen auf der anderen Spur fahrenden Wagen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wechselte der Lenker dieses Autos auf die dritte Spur - und touchierte ein weiteres Fahrzeug, das von der Straße geschleudert zuerst ein Verkehrszeichen und dann die Fußgänger erfasste.