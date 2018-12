Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in Wien. Eine Gasdruckpistole und zehn Stück Munition wurden sichergestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Waffe © APA/ROBERT JAEGER

Erst 15 und schon eine Anzeige nach dem Waffengesetz: In diese Situation haben sich am Donnerstag zwei Jugendliche in Wien-Donaustadt manövriert, indem sie im Innenhof eines Wohnhauses mit einer Gasdruckpistole herumballerten.

Zeugen holten die Exekutive, was zur Folge hatte, dass die Burschen bald danach an der nicht weit entfernten U-Bahn-Station Kagran aufgegriffen wurden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Gasdruckpistole und zehn Stück Munition seien sichergestellt worden, sagte Sprecher Paul Eidenberger. Über die Burschen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.