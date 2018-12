Tirol Vierjährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Facebook

Ein vierjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Montag bei Mieming (Bezirk Imst) in Tirol schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war ein 41-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei frontal gegen das Auto geprallt, in dem die Vierjährige saß.

Der Unfall hatte sich gegen 12.45 Uhr auf der Mieminger Bundesstraße auf Höhe des Rollerweges ereignet. Der 41-Jährige sowie die 27-jährige Lenkerin des zweiten Autos wurden ebenfalls verletzt. Sie alle wurden in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.