Ein 30-Jähriger hat am Freitagabend vor der Wohnung seiner Ex-Freundin in der Otto-Probst-Straße in Wien-Favoriten dermaßen randaliert, dass ein Zeuge den Notruf gewählt hat. Der Mann hätte sich dort gar nicht aufhalten dürfen, denn gegen ihn bestand bereits eine einstweilige Verfügung, teilte Polizeisprecherin Irina Steirer am Samstag mit.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, kam der Mann schreiend auf sie zu und ging mit den Fäusten auf einen der Beamten los. Auch im Zuge der Festnahme setzte sich der 30-jährige Österreicher heftig zur Wehr und schlug mehrmals auf den Polizisten ein. Dieser erlitt dabei eine Prellung der Nase und des Hinterkopfes sowie eine Schürfwunde am Knie, berichtete Steirer.