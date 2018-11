Facebook

Ein Todesfall am Bahnhof Neumarkt-Köstendorf im Salzburger Flachgau beschäftigt derzeit die Polizei.

Ein 15-Jähriger ist dort Donnerstagfrüh tot auf einem Gleis gelegen. Da keine Hinweise auf einen Suizid festgestellt wurden, gehen die Ermittler eher von einem Unfall aus, sagte eine Sprecherin zur APA. Fremdverschulden sei auf jeden Fall auszuschließen.

Zur Klärung des Herganges sucht die Polizei deshalb Zeugen. Wer am Donnerstag in der Zeit von 7.00 bis 7.30 Uhr am Bahnhof Beobachtungen gemacht hat, möge sich bei der Inspektion Neumarkt unter der Nummer 059133 5121 melden.