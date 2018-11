21-jährige Autofahrerin erschrak so sehr, als sie die Spinne auf ihrer Schulter bemerkte, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

© (c) AP (Bernd Kammerer)

Eine 21-Jährige ist am Montag mit ihrem Auto in der Morzger Straße in der Stadt Salzburg gegen einen Baum gekracht. Sie wurde bei dem Unfall verletzt. Ursache für den Unfall dürfte eine Spinne gewesen sein, die laut Lenkerin auf ihrer Schulter saß, berichtet Salzburg24.

Die Lenkerin wollte die Spinne noch abschütteln und durch das Autofenster nach draußen befördern. Dabei verlor sie aber die Herrschaft über das Auto, das von der Straße abkam, einen Baum rammte und schließlich in einer Wiese zum Stillstand kam.

Die 21-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ums UKH Salzburg eingeliefert.