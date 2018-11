Facebook

© Petair - Fotolia

Ein 45 Jahre alter Mann und eine 36-Jährige sind Samstagabend im Bahnhof Stillfried in der Gemeinde Angern an der March (Bezirk Gänserndorf) von einem Güterzug erfasst und verletzt worden. Die beiden waren am Bahnsteig mit den Füßen Richtung Gleise gesessen, als der Zug einfuhr, teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Der 45-Jährige erlitt schwere Blessuren an den Beinen.

Der Mann wurde laut Polizei von der Rettung ins SMZ Ost eingeliefert. Seine Begleitern trug Verletzungen am Knöchel davon und wurde ins Landesklinikum Mistelbach gebracht.