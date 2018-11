Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Bei zwei Einbrüchen zu Halloween in der Kahlenberger Straße in Wien-Döbling sind Schmuck und Geld gestohlen worden. Die Polizei bezifferte den Wert der Beute mit "mehrere zehntausend Euro". In beiden Fällen seien die oder der Täter über eine Terrassentür in die Wohnung gelangt.

Die Einbrüche fanden im Zeitraum zwischen mittags bis gegen 17.00 Uhr statt, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer auf APA-Anfrage. Unter den Beutestücken befand sich ein auffälliger Ring aus Morganit, ein Edelstein, der sich durch seine rosa Färbung auszeichnet. Das Bundeskriminalamt stellte am Donnerstag ein Foto des auffälligen Schmuckstücks auf seiner Fahndungsseite online.