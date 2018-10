Facebook

Sujetbild © (c) APA (HERBERT PFARRHOFER)

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Bezirk Zwettl ist am Mittwochnachmittag in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) tödlich verunglückt. Der Biker kam nach Angaben der Polizei auf der Gutensteiner Bundesstraße in einer Linkskurve zu Sturz und prallte gegen eine Leitschiene.