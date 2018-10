Der Staat vergibt über das Finanzministerium Lizenzen für das Glücksspiel. Eine solche haben die Casinos Austria, die zwölf Casinos betreiben. Die Österreichische Lotterie darf unter anderem Lotto, Toto und auch Spiele im Netz anbieten. Für das sogenannte kleine Glücksspiel mit Automaten vergeben die Bundesländer Lizenzen; der Staat gibt rechtliche Mindeststandards vor.

Erlaubt ist das kleine Glücksspiel in Niederösterreich, Oberösterreich, in der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland. Rund 7000 legale Spielautomaten sind derzeit in Österreich in Betrieb.