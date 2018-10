Facebook

Unter diesem Zaun steckte das Kind fest © Feuerwehr Guntramsdorf

Ein Bub ist am Samstagabend beim Versuch unter einem Zaun am Sportplatz in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) durchzukriechen stecken geblieben, berichtete die Feuerwehr Guntramsdorf am Sonntag. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen zum Sportplatz aus.

Doch statt des mitgebrachten hydraulischen Geräts kamen Schaufel und Spaten zum Einsatz. Das Erdreich rund um den Buben wurde abgetragen, und er konnte durch das freigeschaufelte Loch aus seiner misslichen Lage entkommen.