Der Jugendliche rastete in einem Zug in Vorarlberg aus.

Am Samstag gegen drei Uhr früh rannte ein 18 jähriger afghanischer Asylwerber zweimal am Bahnhof Feldkirch kurz bevor ein Zug in den Bahnhof einfuhr über die Gleise. Er stieg dann in den Zug in Fahrtrichtung Bludenz ein und attackierte dort einen 27 jährigen Mann ohne ersichtlichen Grund. Mehrere Personen im Zug versuchten den 18-Jährigen zu beruhigen und in Richtung Türe zu drängen.

Der 18 Jährige stach daraufhin mit einem Klappmesser in Richtung dieser Personen. Ein 44 jähriger Mann wurde dadurch unbestimmten Grades im Bereich des Rücken verletzt. Mehrere Menschen konnten den 18-Jährigen dann am Bahnsteig festhalten, bis die Polizei eingetroffen war. Einer der Männer, die ihn festgehalten hatten, erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Der 18-Jährige wurde von der Polizei festgenommen.

Laut der Polizei in Feldkirch wird er erst einvernommen werden. Der Hintergrund der Tat sei noch unklar.