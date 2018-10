Facebook

Glimpflich ausgegangen ist am Samstag ein Flugunfall in Hundsheim (Bezirk Bruck an der Leitha). Ein Segelflieger stürzte in Sträucher und blieb laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger in drei bis vier Metern Höhe hängen. Der 54-jährige Pilot blieb unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Der in Wien wohnhafte Belgier wurde von der Feuerwehr aus dem Flugzeug geborgen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.00 Uhr, als es laut Polizei nahe des Hundsheimer Berges aus vorerst unbekannter Ursache zu einem Strömungsabriss kam. In Folge stürzte das Fluggerät in die Sträucher eines bewaldeten Hanges. Der Pilot verständigte selbst per Handy die Einsatzkräfte, teilte der Feuerwehrsprecher mit.

Das Flugzeug musste für die Bergung in Teile geschnitten werden, berichtete Resperger. Bei den Arbeiten standen vier Feuerwehren mit 50 Mitgliedern im Einsatz. Auch der Notarzt und ein Hubschrauber wurden vorsorglich angefordert, aber den Angaben zufolge letztendlich nicht benötigt. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.