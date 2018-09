Der Bauer hatte auf einem abschüssigen Feld die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war über das Feld in ein Waldstück abgestürzt.

Ein 76-jähriger Landwirt ist am Mittwoch mit seinem sogenannten Mähtrak in Stummerberg im Tiroler Zillertal rund 50 Meter abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, hatte der Bauer auf einem abschüssigen Feld die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stürzte über das Feld in ein Waldstück ab.

Der 76-Jährige wurde dabei vom Fahrzeug geschleudert. Er musste vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.