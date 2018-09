Ein Motorradfahrer kam rechts von der Straße ab und fuhr in weiterer Folge etwa 60 Meter eine steile Böschung entlang, ehe er stürzte, auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde und sich mehrmals überschlug.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer hat sich Mittwochfrüh bei einem schweren Sturz in Alberschwende (Bregenzerwald) schwer verletzt. Er kam rechts von der Straße ab und fuhr in weiterer Folge etwa 60 Meter eine steile Böschung entlang, ehe er stürzte, auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde und sich mehrmals überschlug. Der 25-Jährige wurde ins LKH Bregenz eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Der in Vorarlberg wohnhafte russische Staatsbürger war kurz nach 6.30 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) in Richtung Egg unterwegs, als er in der "Engelkurve" den rechten Randstein touchierte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und geriet über den Fahrbahnrand. Anschließend misslang sein Versuch, ohne zu stürzen wieder auf die Straße zurückzugelangen.