Aufgrund einer defekten Landeklappe beschloss die Crew in gut 300 Meter Höhe seine Flugbahn zu ändern.

© Symbolbild/APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Ein in Frankfurt gestarteter Airbus der Lufthansa hat aufgrund eines Problems mit einer Landeklappe den Landeanflug nach Wien am Donnerstag neu ausrichten und wiederholen müssen. Der Flieger landete dann sicher in Wien, es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Passagiere, bestätigte ein Flughafen-Sprecher einen Bericht des Portals "Aviation Herald".

In einer Höhe von rund 1.000 Fuß (300 Meter) entschied sich Crew, den Landeanflug wegen des Problems neu auszurichten. Dafür stieg das Flugzeug erneut auf 6.000 Fuß und wählte dann eine andere Route für den Sinkflug. Die Landung verlief dann problemlos, laut "Aviation Herald" war der Airbus lediglich ein wenig zu schnell. Zwei Stunden später kehrte der Flieger nach Frankfurt zurück.