Ein 42-jähriger Fallschirmspringer hat sich heute Nachmittag bei einer missglückten Landung am Flugplatz Hohenems in Vorarlberg am linken Bein schwer verletzt. Laut Polizei leitete der Schweizer den Landeanflug zu spät und mit zu hoher Geschwindigkeit ein. Deshalb hatte er zu wenig Höhe für ein sicheres Aufkommen und prallte mit voller Wucht mit den Beinen auf die Landewiese.

Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Schweizer Rettungsflugwacht in das Kantonsspital St. Gallen geflogen. Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr.



Laut "Vorarlberg Online" trafen sich heute in Hohenems bereits zum dritten mal die weltbesten Formationsspringer.