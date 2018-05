Beamter in Zivil kassierte von drei Jugendlichen Faustschläge.

Ein Wiener Polizist in Zivil ist am Freitagabend beim Scheinkauf von Marihuana von drei halbwüchsigen mutmaßlichen Dealern attackiert worden. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, wurde der Beamte um 19.30 Uhr von diesen auf Suchtgift angesprochen. Als er vorgab, ihnen Marihuana abkaufen zu wollen, sollen die drei Jugendlichen versucht haben, ihm mit Gewalt sein Bargeld abzunehmen.

Die Burschen - zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger - verabreichten dem Mann mehrere Faustschläge. Im Nahbereich positionierte Polizisten kamen ihrem Kollegen zu Hilfe und konnten die Jugendlichen unter heftiger Gegenwehr festnehmen. Der angegriffene Beamte wurde leicht verletzt.