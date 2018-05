Auf offener Straße Frau mit Messer getötet: Jetzt gestand der Ehemann

Der 67-Jährige, der am Sonntag unmittelbar nach einer tödlichen Messerattacke auf seine Ehefrau in Wien-Favoriten gefasst worden war, hat die Tat gestanden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Frau ist am frühen Sonntagnachmittag, 20. Mai 2018, in der Leebgasse in Wien-Favoriten mit einem Messer getötet worden © APA/HANS PUNZ

Eine 59 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagnachmittag in Wien-Favoriten auf offener Straße erstochen worden. Als mutmaßlicher Täter wurde ihr 67 Jahre alter Ehemann festgenommen. Das Paar hat nach Angaben der Polizei in Trennung gelebt.

Die Tat wurde gegen 13 Uhr in der Leebgasse verübt. Der Täter fügte der 59-Jährigen zahlreiche Messerstiche zu und versuchte davonzulaufen. Zeugen nahmen die Verfolgung auf, bekamen ihn zu fassen, entwaffneten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann habe bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Das Messer wurde sichergestellt.

Rettungskräfte versuchten noch vergeblich, die 59-Jährige zu reanimieren. "Die Frau ist aufgrund der vielen Messerstiche gestorben", sagte Fürst.

Küchenmesser gezogen

Der 67-Jährige hat die Tat mittlerweile gestanden, heißt es von der Polizei. Er gab an, dass er zu seiner Frau fahren wollte um ihr einige Dokumente zu überreichen. Es kam schließlich zu einem Streit auf offener Straße. Der Tatverdächtige nahm ein mitgeführtes Küchenmesser in die Hand und stach damit mehrmals auf das Opfer ein. Der 67-Jährige hatte laut eigenen Aussagen nicht in Tötungsabsicht gehandelt. Warum er ein Messer dabei hatte und worüber er mit seiner Frau stritt, gab er laut Polizei nicht an.

Während des Streits waren auch zwei Enkelkinder (4, 6) des Opfers vor Ort. Als der 67-Jährige zustach, waren die Kinder aber nicht dabei. Ihre Großmutter hatte sie in Richtung der nahegelegenen Wohnung der Mutter geschickt. Die Kinder wurden in weiterer Folge von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Der Täter und seine Frau stammen aus dem Kosovo. Ob es bereits zuvor Gewalt in der Beziehung gab, war zunächst nicht bekannt. Wie zu erfahren war, hatte der Mann einige polizeiliche Vormerkungen. Die Einvernahme des 67-Jährigen wird laut Fürst am Montag fortgesetzt. Weitere Informationen wurden für Dienstag in Aussicht gestellt. Auch die Obduktion der Toten wird am Dienstag durchgeführt.

Der Tatort in Wien-Favoriten Foto © APA/HANS PUNZ