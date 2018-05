Facebook

Das Handy während der Fahrt zu benutzen ist verboten © fotografx324 - Fotolia

Selfies überfluten seit Jahren die Sozialen Medien. Nun tauchen aber vermehrt Selfies auf, die vermeintlich während der Fahrt geschossen werden. Ein gefährlicher Trend, denn Ablenkung am Steuer ist die Hauptursache tödlicher Verkehrsunfälle. Grund ist insbesondere das Handy. Obwohl acht von zehn Lenkern selbst sagen, dass das Schreiben oder Lesen von Nachrichten ablenkt, nützt ein Drittel das Handy am Steuer - obwohl das in Österreich verboten ist.

Trotzdem findet man auf Instagram und Co. unter den Hashtag #driveselfie und #autoselfie zahlreiche Bilder und Vidoes, die während der Autofahrt geschossen wurden. Unklar ist jedoch, ob tatsächlich immer der Fahrer das Bild geschossen hat, bzw. ob es wirklich während der Fahrt war.