Radler in Wien musste zahlen, weil er mit 19 km/h unterwegs war.

Sujetbild © Kara - Fotolia

Und wieder ein skurriler Fall, der nun in Wien passierte. Fotograf Lukas Beck musste in der Argentinierstraße in Wien 30 Euro Strafe zahlen, weil er bergab mit 19km/h unterwegs war. Das postete Beck auf Facebook.

Die Begründung: Auf ungeregelten Radfahrerüberfahrten dürfen sich Radler nur mit höchstens 10km/h nähern. Die Polizei hat die Geschwindigkeit mit einer Laserpistole gemessen. Hätte er keinen Ausweis und kein Bargeld dabeigehabt, hätte er laut eigener Aussage eine Anzeige bekommen.

Hintergrund Auch wenn Radfahrerinnen/Radfahrer auf Radfahrerüberfahrten (wie auf allen Radfahranlagen) Vorrang haben, dürfen sie sich diesen nicht beliebig schnell nähern: Die Straßenverkehrsordnung (StVO) schreibt bei der Annäherung an ungeregelte Radfahrerüberfahrten (das sind solche, die weder durch Arm- noch durch Lichtzeichen geregelt werden) eine Geschwindigkeit von höchstens 10 km/h vor. Dies entspricht ungefähr dem doppelten Schritttempo. Darüber hinaus darf man eine Überfahrt mit dem Rad nicht unmittelbar vor einem herannahenden Fahrzeug und für dessen Lenkerin/Lenker überraschend befahren.