Wegen einer möglichen mikrobiologischen Kontamination mit Shigatoxin-bildenden Escherichia coli (STEC) wird das Produkt „Tiefkühl Kräuter (Sorte 8 Kräuter)“ des Lieferanten Clama GmbH & Co. KG durch den Lieferanten und die Hofer KG zurückgerufen. Vom Verzehr des genannten Produkts wird dringend abgeraten. Das Produkt kann in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

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