Mit Anton Zeilinger und Ferenc Krausz haben in der jüngsten Vergangenheit zwei große österreichische Wissenschafter einen Nobelpreis erhalten. Damit in Österreich auch eine neue Generation an Denkern heranwächst, möchten die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und das Bildungsministerium mit „Fäkt“ ein neues, niederschwelliges Programm zur Wissenschaftsvermittlung ausrollen. Unter anderem, weil gerade in Österreich viele Menschen der Wissenschaft „sehr skeptisch“ gegenüber stehen. Virologe Andreas Bergthaler von der ÖAW hat die Idee zu „Fäkt“ geboren.