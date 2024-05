Zugegeben: Dass die Weihnachtsinsel-Zwergfledermaus und das Annamitische Java-Nashorn in den 2010ern ausgestorben sind, mag für Herrn und Frau Österreicher abstrakt und weit weg klingen. Der bedrohte Feldhamster weckt wohl schon mehr Nähegefühl. Doch wer Artensterben „live und in Farbe“ erleben will, braucht nur auf die nächste Wiese zu blicken. Grün (Gras) und gelb (Löwenzahn) statt bunt präsentiert sich diese immer häufiger. Die verblassenden Blumenwiesen sind das Warnsignal vor unseren Haustüren – für Kettenreaktionen, die schlussendlich Gefahr für den gesamten Planeten bedeuten.