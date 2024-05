Ein Klick und wieder ein paar Euro mehr auf dem Schuldenberg. Bei Miley* fängt es klein an. Mit Klamotten, die sie online über den Zahlungsanbieter „Klarna“ shoppt. Die Devise: „Kauf jetzt, zahl später.“ Die 25-jährige Grazerin denkt sich: „Das geht schnell und das machen alle.“ Damals arbeitet sie in der Gastronomie. Um die 800 Euro Schulden sammeln sich an.