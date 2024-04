Angespannt ist die Situation am Dienstag im Donauzentrum in Wien. In einem Schreiben werden die Mitarbeitenden und Mietenden an eine bestehende Drohung gegen das Center informiert, man stehe in ständigem Austausch mit der Polizei. Die Quelle der Drohung sei ein Foto, das online verbreitet wurde. An einer Wand des Donauzentrums hat eine unbekannte Person für 18 Uhr mit den Worten „Der Islam wird siegen!“ einen Terroranschlag angekündigt.

Der Wiener Polizei ist der Sachverhalt bekannt. „Wir nehmen diese Drohung sehr ernst, wir werden die Lage über den Tag hinweg beobachten“, heißt es seitens der Pressestelle der Wiener Polizei. Über den Tag ist mit einem erhöhten Polizeiaufkommen zu rechnen, man werde auch die Streifentätigkeit erhöhen, so die Polizei.