Die Witwe des bekannten Schauspielers Fritz Muliar, mit dem sie mehr als 50 Jahre verheiratet war, starb am Montagabend 94-jährig, wie seine Familie am Donnerstag mitteilte. Kalmar-Muliar wurde am 1. September 1929 geboren. Sie sei „nach einem erfüllten Leben friedlich eingeschlafen“.

Erste Ansagerin des ORF

Die Schauspielerin Kalmar-Muliar hatte einen Sprecherinnen-Wettbewerb gewonnen und kam gerade von der Hochzeitsreise mit Fritz Muliar zurück, als sie einen Anruf des ORF erhielt. Schon am nächsten Tag, nämlich am 1. August 1955 um 17 Uhr, begrüßte sie als erste Programmansagerin des ORF-Fernsehens die ersten rund 5000 Fernsehzuschauer aus einem improvisierten Studio in einer Schule in Wien-Meidling und kündigte die erste Sendung, eine einstündige Aufzeichnung der „Egmont-Ouvertüre“, an. „In einem Klassenzimmer standen drei Kameras, mehr hatten wir nicht“, erinnerte sie sich später an diese Anfänge. Bis 1968 arbeitete Franziska Kalmar-Muliar für den ORF.

„Entweder der Whisky oder meine Frau“

Zu ihrer Eheschließung 1955 sagte Fritz Muliar einmal: „Wir haben damals zwei Tage nach der Staatsvertragsunterzeichnung geheiratet, und eine Zeitung schrieb: ‚Österreich hat seine Freiheit gewonnen, Muliar hat seine verloren.‘ Und Außenminister Leopold Figl hat mir persönlich gratuliert. Mit den Worten ‚Mach dir nix draus‘.“ Doch 2004 bekannte er „Bei Stöckl“: ‚Sie hat mich gerettet. Ich musste mich entscheiden: Entweder der Whisky oder meine Frau.‘“