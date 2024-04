Skitourengeherin abgestürzt, Alpinisten gerieten in Bergnot, die Meldungen um alpine Notlagen und Einsätze der Bergrettung reißen nicht ab - obwohl man sich das aufgrund der frühsommerlichen Temperaturen nicht vorstellen kann. Doch diese herrschen eben nur im Tal. Freizeitsportler, die die immer noch winterlichen Bedingungen in höheren Lagen ignorieren, bringen die Bergretter zum Verzweifeln. Ein Vorfall auf der Zugspitze sticht dabei besonders hervor.

Eine Stunde lang hatte ein deutscher Radfahrer im Gebiet Ehrwald in Tirol am Freitag versucht, im Schnee am Winterwanderweg von Ehrwald im Tiroler Bezirk Reutte durch das Gaistal nach Leutasch zu gelangen. Dann musste der 41-Jährige in kurzer Hose im tief verschneiten Gaistal sein Rad abstellen und die Bergrettung alarmieren.

In Oberösterreich musste die Bergrettung Mondseeland am Samstag einen 29-Jährigen aus dem Drachenwand-Klettersteig retten. Auf Facebook posteten die Retter: „Der Klettersteig ist offiziell noch bis Anfang Mai gesperrt. Trotzdem gehen viele Leute schon - auf eigene Gefahr. Bei dieser Rettung konnte der Hubschrauber wetterbedingt nicht fliegen. Rettungsgrund: Erschöpfung.“

Dass sie bei ihrer Bergtour Turnschuhe getragen hatten, wurde zwei jungen Tschechen (19, 22) im Dachsteingebirge (Oberösterreich) zum Verhängnis. Trotz der spärlichen Ausrüstung schafften sie es bis zum Ende des Seewand-Klettersteigs in Obertraun. Auf dem Rückweg wurden die beiden vom Winter überrascht. „Eigentlich ist es unglaublich, dass sie ohne Schneeschuhe so weit gekommen sind“, sagte Oberösterreichs Bergrettungschef Christoph Preimesberger den Oberösterreichischen Nachrichten. Den Rettern gelang die Bergung der Gestrandeten.

Tödlich endete leider dieser Vorfall. Am vergangenen Mittwoch (3. April) verunglückten drei Bergsteiger aus Rheinland-Pfalz auf dem noch tief winterlichen Watzmann. Ein 20-Jähriger rutschte beim Abstieg von der Südspitze ab und erlitt tödliche Verletzungen. Am Ostersonntag wollte ein Finne mit Turnschuhen und in Jogginghose über den Watzmanngrat. Einsatzkräfte der Bergwacht Raumsau und die Besatzung des Polizeihubschraubers „Edelweiß 3“ konnten den 19-Jährigen aus 2250 Meter Höhe von der winterlichen Watzmann-Südspitze retten. „Da er nur mit Turnschuhen, Jogginghose, Pullover, einem Liter Wasser und einer kleinen Hand-Taschenlampe unterwegs war, zudem am Grat Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschten und der in den Höhenlagen orkanartige Föhnsturm mit Böen von bis zu über 100 Stundenkilometern für lebensfeindliche Verhältnisse sorgte, war Eile geboten“, so die Bergretter.

Die Freizeitsportler würden die Lage am Berg derzeit völlig falsch einschätzen, wo immer noch Winter herrsche, warnen Bergretter. Sie seien schlecht ausgerüstet und falsch gekleidet unterwegs, hätten keine derzeit noch notwendigen Tourenski dabei - und könnten über kurz oder lang weder vor noch zurück.

Daniel Schenk von der Bergrettung Mondseeland warnt auf Facebook: „ Klettersteigen bei winterlichen Verhältnissen erfordert Winterbergsteiger-Kenntnisse und entsprechende Ausrüstung. Leute, passts auf und wählt eure Klettersteig-Ziele gemäß eurem Können oder nimmts einen Bergführer oder einen anderen mit, die sich in den Verhältnissen und Gegebenheiten auskennen.“

Die Bergrettung Niederösterreich/Wien fasst auf ihrer Homepage die wichtigsten Tipps zusammen: