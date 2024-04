Die Polizei in Oberösterreich hat nach einem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht Zeugen gesucht, nun konnte der Lenker ausgeforscht werden. Was war geschehen? Eine 86-jährige Fußgängerin war Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet Luftenberg bei Linz von einem dunklen Audi A5 erfasst worden und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Frau und ihr Ehemann waren gerade dabei eine Straße zu überqueren, als der dunkle Pkw sie niederfuhr und danach Fahrerflucht beging, hieß es in der Aussendung am Sonntag.

Am Montag gab die Polizei bekannt, dass der flüchtige Lenker ausgeforscht werden konnte. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Perg zeigte sich geständig. Ein Alkotest verlief negativ. Das beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt.