„Du Mama, was ist eine Negerpuppe? Und was eine Gummipuppe?“ Die Mutter wollte anfangs gar nicht recht die Frage verstehen, bis sie sich der Hausübung ihrer Tochter im Detail widmete. Die Kinder hatten die Aufgabe bekommen, in einem „Wörterspiel – Spielwörter“ Wortteile richtig zuzuordnen. „Stoff-“ gehörte zu „-puppe“ und musste mit einer Linie verbunden werden. Es folgten Holz-puppe, Stroh-puppe, Neger-puppe, auch Gummi-puppe. Dann Puppen-haus, Puppen-wagen und mehr. Das berichtet die Tiroler Tageszeitung.