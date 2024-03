Ein zweijähriges Mädchen ist Dienstagvormittag in einem Hallenbad in Achenkirch (Bezirk Schwaz) aus einem Schwimmbecken gerettet worden. Das Mädchen stürzte beim Spielen in ein Becken und trieb anschließend regungslos im Wasser. Ein aufmerksamer Gast bemerkte dies und zog das Kind an die Oberfläche. Die Eltern des Kindes leisteten Erste Hilfe und die Zweijährige kam wieder zu Bewusstsein, berichtete die Polizei.